وصفات رأس السنة.. طريقة عمل صدر الديك الرومي بالبرتقال والعسل

وصفة شتوية دافئة ورائعة للحفلات والمناسبات

المقادير اللازمة

صدر ديك رومي بجلد

ليمون شرائح

برتقال شرائح

6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملاعق صغيرة من أوراق الزعتر الطازجة المفرومة

1 1/2 ملعقة صغيرة من أوراق المريمية الطازجة المفرومة

1 1/2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل الطازج المفروم

2 ملاعق صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب (250 مل) عصير برتقال

3/4 كوب (180 مل) عسل

بشر برتقال

طريقة العمل

دعي الديك الرومي في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة

يسخن الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت

ترش صينية او طبق خبز و برذاذ غير لاصق

انشري شرائح الليمون والبرتقال في طبق الخبز المجهز.

في وعاء صغير اخلطي الزبدة والثوم والزعتر والمريمية وإكليل الجبل وعصير وبشر البرتقال والعسل

جفف الديك الرومي جيدًا بالمناشف الورقية

باستخدام أصابعك قومي بفك الجلد بعناية من لحم الثدي

ادهني نصف خليط الزبدة تحت الجلد

ثبتي الجلد فوق الزبدة باسياخ خشبية.

ضعي الديك الرومي مع صدره لأعلى فوق شرائح الليمون والبرتقال

انشري النصف المتبقي من خليط الزبدة فوق الديك الرومي

اضيفي الملح والفلفل

ضعيها في الفرن واخبزيها حتى ينضج الديك الرومي تمامًا لتصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت ، حوالي ساعة ونصف

دعيه قبل 20 دقيقة من الرفع

ثم قدميه دافئ مع المرق حسب الرغبة