وصفات رأس السنة.. طريقة عمل صدر الديك الرومي المحشي بالفواكه

وصفة غير تقليدية لكنها حقاً مميزة وتستحق التجربة

المقادير اللازمة

للمحلول الملحي

12 كوب (3 لتر) ماء

1/4 كوب (60 جم) ملح

3 ملاعق كبيرة سكر بني

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

2 ورق الغار

صدر ديك رومي منزوع العظم حوالي (1.8 كجم) مع الجلد أو بدونه

للحشوة

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعماً

1 فص ثوم مفروم ناعماً

1/4 كوب (25 جم) من التوت البري المجمد أو الطازج

2 ملعقة كبيرة زبدة

(115 جرام) لحم مقدد مفروم

1 حبة إجاص (كمثري) منزوعة البذور ومفرومة

2 ملعقة كبيرة (30 مل) عصير عنب

1/4 كوب (60 مل) مرق دجاج

2 ملعقة كبيرة بقسماط

رشة جوزة الطيب المطحونة

زيت نباتي للرذاذ

للمرق

1 بصلة مفرومة ناعماً

2 فص ثوم مفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض

2 كوب (500 مل) مرق دجاج

1/4 كوب (60 مل) عصير عنب

طريقة العمل

المحلول الملحي

في قدر سعة 24 كوبًا (6 لترات) احضري كوبين من الماء حتى يغلي مع الملح والسكر البني

قلبي حتى يذوب السكر

يرفع عن النار ويضاف الفلفل وأوراق الغار والماء المتبقي

ضعي الديك الرومي في المحلول الملحي

قومي باستخدام صفيحة لإبقائه مغمور بالمحلول تمامًا

برديه لمدة 12 ساعة

تحضير الحشوة

في مقلاة على نار متوسطة شوحي البصل والثوم والتوت البري في 1 ملعقة كبيرة من الزبدة

بمجرد أن يبدأ التوت البري في الانفتاح استمري في الطهي لمدة دقيقة واحدة

يتبل بالملح والفلفل

ثم يوضع جانبا في وعاء

في نفس المقلاة حمري اللحم المقدد في باقي الزبدة

يتبل بالملح والفلفل

أضيفي الكمثرى واستمري في الطهي لمدة دقيقتين

ثم أضيفي المرق وعصير العنب

يترك حتى يجف تقريبا

يقلب في فتات الخبز وجوزة الطيب

اضبطي التوابل حسب الرغبة

انقلي المزيج إلى وعاء التوت البري واخلطيهم جيدًا

غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة

مع الرف في الوضع السفلي سخن الفرن مسبقًا إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية)

صفي الديك الرومي وجففيه بالمناشف الورقية على سطح العمل

قومي بوضعه بشكل مسطح بحيث يكون جانب الجلد لأسفل

وزعي الحشوة على منتصف الصدر ولفي اللحم للخلف

حركي عدة قطع من الخيوط تحت اللحم واتركيها تمتد على الجانبين لربط الديك مع قطع الخيوط الزائدة.

ضعي الديك في طبق للخبز ورشي عليه الزيت

يحمص لمدة ساعة و 30 دقيقة أو حتى يتم إدخال مقياس حرارة اللحم في وسط الحشوة بحيث يقرأ 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية)

إذا لزم الأمر أضيفي كمية صغيرة من الماء إلى طبق الخبز لمنع احتراق عصارة الطهي

توضع عصائر الطبخ جانبا

ودعي الديك يرتاح أثناء عمل المرق

المرق

في مقلاة على نار متوسطة حمري البصل والثوم في الزبدة

يرش الدقيق ويخلط جيدا

أضيفي المرق وعصير العنب وعصائر الطهي المحفوظة مع الخفق باستمرار

اتركيه ليغلي

يترك على نار عالية لمدة 10 دقائق أو حتى يتكاثف المرق

اضبطي التوابل

تصفى إذا رغبتِ في ذلك

قدمي لحم الديك الرومي المشوي مع المرق وبيوريه من اختيارك أو حسب الرغبة