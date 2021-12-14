وصفات رأس السنة.. طريقة عمل ديك محمص بصلصة عصير التفاح

وصفة لمحبي التفاح مع الديك الرومي المشوي

المقادير اللازمة

للملح بالتوابل

7 ملاعق صغيرة (35 مل) ملح

1/4 ملعقة صغيرة (1 مل) قرفة مطحونة

3 فصوص ثوم مفرومة ناعماً

للديك الرومى

1 ديك رومي حوالي (7 كجم)

1/3 كوب (75 مل) زبدة غير مملحة طرية

3 أكواب (750 مل) عصير تفاح

1 كوب (250 مل) مرق دجاج

1 كوب (250 مل) عصير عنب أبيض

ملعقتان كبيرتان (30 مل) دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة (15 مل) عسل أو شراب القيقب

طريقة العمل

للملح بالتوابل

في وعاء اخلطي الملح مع القرفة وضعيه جانبا

للديك الرومى

على سطح العمل ضعي الديك الرومي بحيث يكون جانب الثدي لأعلى

بأطراف أصابعك افصلي الجلد عن لحم الصدر والفخذ مع الحرص على عدم تمزق الجلد

ضعي الديك الرومي في صينية شوي على جانب الصدر

يتبل داخل الديك الرومي بملعقة كبيرة من ملح التوابل

افركي الملح المتبقي تحت الجلد مع التركيز على الصدر والفخذين

يغطى بغلاف بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام

سخني الفرن مسبقًا إلى 220 درجة مئوية (425 درجة فهرنهايت)

في مقلاة كبيرة مع رف شبكي ضعي الديك الرومي بحيث يكون جانب الصدر لأعلى

امسحي جلد الديك الرومي بالمناشف الورقية وادهنيه بـ ¼ كوب من الزبدة

يسكب نصف عصير التفاح والمرق وعصير العنب في قاع المقلاة

يشوي لمدة 30 دقيقة

قللي درجة حرارة الفرن إلى 170 درجة مئوية (325 درجة فهرنهايت)

واستمري في الطهي لمدة ساعة و 30 دقيقة تقريبًا أو حتى يتم إدخال مقياس حرارة اللحم في الفخذ دون لمس العظام ويقرأ 82 درجة مئوية (180 درجة فهرنهايت)

أضيفي المرق إذا لزم الأمر

ضعي الديك الرومي في طبق التقديم واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة دون تغطيته بورق القصدير

قومي بإزالة العصائر عن المقلاة بما تبقى من عصير التفاح (375 مل / 1 كوب) مع قشط معظم الدهون بملعقة كبيرة

توضع جانبا في وعاء

في قدر ذوبي الزبدة المتبقية (15 مل / 1 ملعقة كبيرة)

يضاف لها الدقيق ويطهى مع التحريك حتى يبدأ الخليط في التحول إلى اللون البني لمدة دقيقتين تقريبًا

يضاف عصير الطهي والعسل ويغلى المزيج مع التحريك بالمضرب

يترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق حتى تتكاثف الصلصة

تضبط التوابل

يقطع الديك الرومي إلى شرائح ويقدم مع الصلصة وحشوة التفاح