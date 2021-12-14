وصفات رأس السنة.. طريقة عمل الديك الرومي بالبهارات والعسل

إليك وصفة خالية من المتاعب خاصة إذا رغبتي في ضمان لحم الديك الرومي الطري في كل مرة ضع في اعتبارك هذه الخدعة السحرية

افركي الديك بالملح والليمون واتركيه في الثلاجة لمدة يومين مسبقًا ثم طبقي هذه الوصفة

المقادير اللازمة

للديك الرومى

ديك رومي حوالي (6 كجم)

2 ملعقة كبيرة ملح طعام

1 ليمون مقطع نصفين

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

2 ملعقة صغيرة فلفل مطحون

2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/4 كوب (55 جم) زبدة غير مملحة

10 حبات بصل مقشرة ومقطعة أنصاف

1/2 كوب (125 مل) ماء

2 ملعقة كبيرة (30 مل) عسل

للمرق

4 فصوص ثوم مفرومة

1/4 كوب (55 جم) زبدة غير مملحة

1/4 كوب (40 جم) دقيق لجميع الأغراض غير مبيض

4 أكواب (1 لتر) مرق دجاج

4 أكواب (1 لتر) مرق لحم بقري

6 ملاعق كبيرة (90 مل) عصير عنب

1 ملعقة كبيرة (15 مل) عسل

طرقة العمل

الديك الرومى

ضعي الديك الرومي في طبق زجاجي كبير بحيث يكون الصدر إلى أعلى

يتبل جلد الديك الرومي بنصف الملح

افركي الجزء الخارجي والداخلي من الديك الرومي بالجانب المقطوع من الليمون لمدة دقيقتين

يرش بالملح المتبقي وخاصة الثدي

يغطى بغلاف بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة 48 ساعة

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

في وعاء اخلطي البهارات ونترك نصف الصلصة جانبا

في قدر صغير على نار متوسطة ذوبي الزبدة

يضاف خليط التوابل المتبقي ويطهى لمدة 30 ثانية وتوضع الزبدة المتبلة جانباً

ضعي الديك الرومي في مقلاة شوي كبيرة بحيث يكون جانب الصدر لأعلى

ثم جففيه بالمناشف الورقية

نحشى الديك الرومي بثلاث أنصاف بصل

اربطي الساقين

يدهن الديك الرومي من جميع الجوانب بالزبدة المتبلة

ضعي البصل المتبقي حول الديك الرومي

اخبزيه لمدة ساعة و 30 دقيقة

أضيفي الماء إلى الصينية واستمري في الطهي لمدة ساعة

ادهني الديك الرومي بالعسل واستمري في الطهي لمدة 30 دقيقة أو حتى يتم إدخال مقياس حرارة اللحم في الفخذ دون لمس العظم ويصبح 180 درجة فهرنهايت (82 درجة مئوية)

ضعي الديك الرومي جانبًا على طبق كبير ودعيه يبرد

يقشط ويترك جانباً عصير الطهي للمرق

لتحضير المرق

في قدر كبير على نار متوسطة حمري الثوم في الزبدة

يضاف الدقيق ويطهى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً مع التحريك باستمرار

يضاف المرق وعصير العنب والعسل والبهارات المحفوظة

يغلى المزيج أثناء الخفق ويترك المرق يتقلص حتى يصبح كثيفًا

أضيفي عصائر الطهي من الديك ويتبل بالملح والفلفل

قدمي الديك الرومي مع المرق