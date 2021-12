فيفا برو تعلن عن 23 لاعبًا مرشّحين لتشكيلة عام 2021

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفا برو” قائمة مكوّنة من 23 لاعبًا مرشحًا لتشكيلة عام 2021 في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر.

وخلت قائمة المرشحين لتشكيلة عام 2021 من بعض الأسماء اللامعة مثل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسيتم الإعلان عن أفضل تشكيلة لعام 2021 من قبل “فيفا” برو يوم 17 يناير المقبل في حفل ضخم من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

⭐️ Here are the 23 nominees for the 2021 Men's FIFA FIFPRO #World11!

The winners will be announced on 17.01.2022.

By the players, for the players.@FIFAcom pic.twitter.com/6lBPAoXlNO

— FIFPRO (@FIFPRO) December 14, 2021