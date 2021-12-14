ضمن موسم الرياض.. بوكا جونيورز يتوج بكأس مارادونا

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي
توج فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بكأس الراحل دييجو أرماندو مارادونا على حساب فريق برشلونة بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما بالتعادل بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، ضمن موسم الرياض؛ إحياء للذكرى الأولى لوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية” دييجو أرماندو مارادونا”.
شهد تشكيل برشلونة، تواجد البرازيلي داني ألفيس لأول مرة بقميص الفريق الكتالوني، بعد انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر، حيث ارتدى القميص رقم 8، سجل هدف برشلونة الشاب فيران جوتجلا في الدقيقة 51، الذي استغل كرة عرضية من داني ألفيس داخل المنطقة، وسدد في الشباك.
وتعادل لبوكا جونيورز زيبايوس في الدقيقة 77، حيث انطلق فابرا على الطرف الأيسر ومرر له كرة داخل المنطقة، ونجح زيبايوس في الهروب من رقابة دفاع البارسا وبلمسة واحدة أسكن الكرة في الشباك دون أي رد فعل من نيتو حارس البلوجرانا.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ لبوكا جونيورز بينما أهدر لاعبو برشلونة ركلتي جزاء، ليتوج البوكا باللقب.
ولعب ألفيس المباراة كاملة وظهر بمستوى جيد، تمهيدَا لمشاركته مع الفريق بداية من شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في سوق الانتقالات الشتوية.
واعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا على العديد من اللاعبين الشباب من فريق الرديف، واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع البارسا في الفترة الحالية لتحضيرهم.