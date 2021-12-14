السديس يزور موقع أجهزة الإنعاش القلبي بالمسجد الحرام

مكة المكرمة ـ البلاد

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس موقع أجهزة الإنعاش القلبي للحالات الصحية الطارئة بالمسجد الحرام، والتي تمكن من وصول الأجهزة للمستجيب الأول في منطقة المسجد الحرام بسرعة عالية.

وأشاد الرئيس العام بالمبادرات النوعية التي تدعم في مخرجاتها منظومة الخدمات الصحية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تسخير الوسائل التقنية الحديثة في توفير بيئة صحية تراعي معايير السلامة والراحة للقاصدين.

ويعزز الجهاز دور المستجيب الأول من خلال دورات تدريبية للجهات المعنية في المسجد الحرام وكافة أفراد المجتمع، للتعرف على كيفية استخدام الجهاز، كما يعمل الجهاز من خلال اتباع الأوامر الصوتية أو الرقمية الظاهرة على جهاز الصدمات والمتضمنة إعطاء الصدمة الكهربائية حسب التوجيهات الصادرة من الجهاز.