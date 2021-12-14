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التحالف: مقتل 210 عناصر إرهابية حوثية وتدمير 20 آلية عسكرية

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      14 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (31) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية .

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (20) آلية عسكرية، وخسائر بشرية بينهم قياديون تجاوز عددهم (210) عناصر إرهابية ، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات مسيرة بالأجواء اليمنية

كما نفذت القوات المشتركة عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين استهدفت آلية عسكرية، مشيرًا إلى استمرار دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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