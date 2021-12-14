التحالف: مقتل 210 عناصر إرهابية حوثية وتدمير 20 آلية عسكرية

جدة : البلاد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (31) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية .

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (20) آلية عسكرية، وخسائر بشرية بينهم قياديون تجاوز عددهم (210) عناصر إرهابية ، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات مسيرة بالأجواء اليمنية