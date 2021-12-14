احترس.. 7 عادات يومية يفعلها الملايين تدمر صحة الكبد

صحة الكبد تمثل دوما الأهمية القصوى لدى الملايين خاصة مع انتشار أمراضه وتطورها واختلاف أنواعها.

وبحسب ما أعلن خبراء مستشفى مايو في الولايات المتحدة، فإن تناول المشروبات الكحولية واستخدام بخاخات الرذاذ يسببان تلف الكبد.

وتشير Eat This, Not That، إلى أن خبراء مستشفى مايو كشفوا سبع عادات وأخطاء تدمر الكبد حتما.

وبحسب روسيا اليوم يؤكد الخبراء على أن الكبد يصفي كل الدم في الجسم، أي يجب الانتباه إليه وعدم تجاهله.

لذلك فإن تطهير الكبد عملية مهمة جدا، لأن السموم تهدد حياة الإنسان.

ومن أجل الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة، يجب عدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، التي تسبب تليف الكبد.

وعلاوة على هذا، يجب استخدام بخاخات الايروسول (الرذاذ) بحذر، لتجنب تسمم الجسم.

لأنه عبر الكبد تترشح جميع المواد الكيميائية، بما فيها التي تأتي من الرئتين.

لذلك ينصح الأطباء باستخدام هذه البخاخات في أماكن ذات تهوية جيدة وباستخدام كمامة.

ويشير الخبراء، إلى ضرورة الانتباه إلى تركيب المواد المستخدمة في الحياة اليومية.

ويؤكدون على أهمية غسل الفواكه والخضروات. وينصحون بضرورة إجراء اختبار الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي С.

لأن الفيروس المسبب لهذا الالتهاب يمكنه إصابة الكبد بكامله.

ووفقا للأطباء يمكن الإصابة بهذا الفيروس حتى عند رسم الوشم إذا لم تكن الإبرة المستخدمة معقمة.

ويضيف الباحثون، ولا تقل أهمية النظام الغذائي المتبع، وينصحون بالتخلي تماما عن الأطعمة الدهنية والمقلية والملح.

وكذلك ضرورة ممارسة التمارين الرياضية مدة 30 دقيقة ما لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع.