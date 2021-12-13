وزير البيئة يدشّن خدمات إلكترونية في مركز الحياة الفطرية

الرياض : البلاد

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي, عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يقدمها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات المركز بيسر وسهولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز محمد علي قربان, أن المركز أكمل الربط الإلكتروني مع منصة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) لتمكين المستفيدين من استخدام خدمات منصة فطري بنفس اسم المستخدم والرقم السري الخاص بمنصة نفاذ لتسريع التسجيل في منصة فطري وعدم الحاجة إلى تكرار إدخال نفس البيانات للمستخدم ما يسهم في ضبط جودة البيانات الخاصة بالمستفيدين والتقليل من الأخطاء الناجمة عن عملية الإدخال اليدوي لهذه البيانات.

وبيّن الدكتور قربان, أن المركز ارتبط إلكترونيا مع المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) بحيث يمكن للمستخدم الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالأنشطة الخاصة بالحياة الفطرية والموضحة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية وتقديم الاعتراضات من خلال الموقع الإلكتروني للمركز”, لرفع مستوى حوكمة المخالفات المتعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

وقال إن المركز أضاف خدمة زيارة المناطق المحمية إلى باقة الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة في منصة فطري, لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص زيارة المناطق المحمية وتقليل الفترة الزمنية الخاصة بإصدارها حيث يمكن للمستفيدين الحصول على التراخيص بشكل الإلكتروني من خلال منصة فطري دون الحاجة إلى مراجعة المركز, كما يمكن طباعة الترخيص أو الاحتفاظ به بشكل إلكتروني على جهاز الهاتف المحمول أو عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمركز.