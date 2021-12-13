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ورشة لتعزيز برامج السياحة الزراعية

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      13 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جازان ـ البلاد

تعتبر السياحة الزراعية أحد الأنماط السياحية التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة قائمة للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية، وتطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها وتمثل السياحة الزراعية أو الريفية أحد أهم مظاهر الجذب السياحي في عدد من مناطق المملكة، وامس نظّمت جمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية “ريفنا” ورشة عمل بعنوان “السياحة الزراعية الريفية ودورها في التنمية المستدامة بمنطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان “عذق” الثاني للذرة الرفيعة والنباتات العطرية بمحافظة ضمد.
واستعرضت مدير البرامج الريفية بالجمعية سارة المالكي، خلال ورشة العمل أهمية ودور المزرعة الريفية والساحة الزراعية الريفية ضمن رؤية المملكة 2030، وأنواع العمل والاستثمار في الساحة الزراعية، فضلاً عن التعريف بأهم الاحتياجات والمتطلبات لزوار المزرعة السياحية، وكيفية استفادة صاحب المزرعة من السياحة الزراعية والريفية.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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