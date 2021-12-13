ورشة لتعزيز برامج السياحة الزراعية

جازان ـ البلاد

تعتبر السياحة الزراعية أحد الأنماط السياحية التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة قائمة للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية، وتطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها وتمثل السياحة الزراعية أو الريفية أحد أهم مظاهر الجذب السياحي في عدد من مناطق المملكة، وامس نظّمت جمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية “ريفنا” ورشة عمل بعنوان “السياحة الزراعية الريفية ودورها في التنمية المستدامة بمنطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان “عذق” الثاني للذرة الرفيعة والنباتات العطرية بمحافظة ضمد.

واستعرضت مدير البرامج الريفية بالجمعية سارة المالكي، خلال ورشة العمل أهمية ودور المزرعة الريفية والساحة الزراعية الريفية ضمن رؤية المملكة 2030، وأنواع العمل والاستثمار في الساحة الزراعية، فضلاً عن التعريف بأهم الاحتياجات والمتطلبات لزوار المزرعة السياحية، وكيفية استفادة صاحب المزرعة من السياحة الزراعية والريفية.