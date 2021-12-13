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مهرجان السينما يعزز جودة الحياة في المملكة

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      13 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ ياسر بن يوسف

يسعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضا كافة الأعمال العربية الجديدة، وأكّد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يُعزز من جودة الحياة في المملكة, والتميز الذي يحققه المهرجان في دورته الافتتاحية، الذي تحتضنها مدينة جدة في الفترة ما بين 6 ديسمبر و15 ديسمبر 2021م.

وأشار البكر إلى أن المهرجان يأتي ضمن جملة من الفعاليات المنوعة في المملكة بصورة عامة، وفي مدينة جدة بصورة خاصة، لا سيما أن المهرجان بدأ مباشرةً بعد انتهاء فعاليات سباق فورمولا 1 الدولي، التي تستضيفه المملكة لأول مرة.
وأضاف أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتعزيز صناعة الأفلام المحلية، وتمّكين قطاع السينما في المملكة على مستوى الإنتاج المحلي والدولي وتطوير الكفاءات الوطنية ومشاركة صنّاع الأفلام السعوديين في المهرجانات والفعاليات السينمائية عالمياً.
يُذكر أن المهرجان يعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً، من 67 بلداً ناطقة بـ 34 لغة، لمخرجين عالميين ومواهب جديدة، كما يُقدم 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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