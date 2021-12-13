مقاومة الأرق .. عبر تقنية التنفس العميق

جدة ـ نجود النهدي

يعاني الكثير من الاشخاص من حالات الارق الليلي ويستعصي عليهم النوم، غير أن ثمة طبيبا يدعى أندرو ويل ابتكر طريقة يركز فيها على طريقة التنفس وتجعلك تغفو في دقائق.

فقد توصل الدكتور أندرو ويل، إلى طريقة تدعى 4-7-8 للنوم، والتي تتضمن تقنية تنفس للمساعدة على الاسترخاء.

وتتمثل الخطوة الأولى في وضع طرف اللسان على الجلد خلف الأسنان الأمامية العلوية، ومع الحفاظ على اللسان في هذا الوضع، أخرج الزفير بالكامل، واصنع صوت الزفير ،لاحقاً أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك وعدّ حتى رقم أربعة، ثم احبس أنفاسك للعد حتى سبعة، وتنفس بشكل كامل من خلال الفم وعدّ حتى ثمانية.

وتتطلب تقنية التنفس 4-7-8 أن يركز الشخص على أخذ نفس عميق للداخل والخارج.

وقام الدكتور أندرو ويل بتدريس تقنية التنفس 4-7-8، والتي يعتقد أنها يمكن أن تساعد على تقليل القلق ومساعدة الشخص على النوم وإدارة الرغبة الشديدة والسيطرة على استجابات الغضب أو الحد منها.

في الأثناء، يساعد نوع التنفس العميق الذي يتم ممارسته كجزء من أسلوب التنفس 4-7-8 على تهدئة جسمك عن طريق تنشيط الجهاز العصبي.

أما بالنسبة لغرفة النوم، فيجب تحسينها لمساعدتك على الانجراف إلى سبات صحي. ويجب أن تكون مظلمة وباردة وهادئة، ولتحقيق ذلك، يوصى باستخدام ستائر معتمة واستخدام قناع للعين.