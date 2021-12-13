الرياضة

كأس مارادونا.. وصول بعثة برشلونة إلى الرياض

محمد ابو الوفاaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      13 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
كأس ماراودنا.. وصول بعثة برشلونة إلى المملكة العربية السعودية

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني في وقت سابق اليوم (الاثنين) إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في بطولة كأس مارادونا.

 

كما وفدت الاثنين أيضًا بعثة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى المملكة بكامل نجومها وانتقلت إلى مقر إقامتها في الفندق المخصص.

 


ويلعب برشلونة غدًا الثلاثاء في مواجهة بوكا جونيورز على أرضية ملعب “مرسول بارك” في كأس مارادونا التي تنظمها الممكلة.

 

وسيحضر اللقاء بين برشلونة ويوكا جونيورز في بطولة كأس مارادونا بالرياض، عائلة الأسطورة دييغو أرماندو ماراودنا بالكامل.

 

m.abo.elwafa

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