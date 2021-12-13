كأس مارادونا.. وصول بعثة برشلونة إلى الرياض

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني في وقت سابق اليوم (الاثنين) إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في بطولة كأس مارادونا.

كما وفدت الاثنين أيضًا بعثة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى المملكة بكامل نجومها وانتقلت إلى مقر إقامتها في الفندق المخصص.

كأس مارادونا … يقام لمرة وحدة بالتاريخ … وفي #موسم_الرياض

بين برشلونة وبوكا جونيورز … لا تجووون 😉

للتذاكر:https://t.co/BvqrnEHKEa pic.twitter.com/SNS7T1AZUN — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 8, 2021



ويلعب برشلونة غدًا الثلاثاء في مواجهة بوكا جونيورز على أرضية ملعب “مرسول بارك” في كأس مارادونا التي تنظمها الممكلة.

وسيحضر اللقاء بين برشلونة ويوكا جونيورز في بطولة كأس مارادونا بالرياض، عائلة الأسطورة دييغو أرماندو ماراودنا بالكامل.