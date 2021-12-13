المرأه زوجك يهملك..5 طرق سحرية لتستعيدي قلبه من جديد!

قد يصبح أحيانا تجاهل الزوج وإهماله مشكلة كبيرة عند النساء ، وقد تسبب المشاكل الزوجية ، وفي بعض الآحيان تصل إلى حد الانفصال، بسبب رد الفعل العكسي للزوجة، وقد جئنا لكِ عزيزتي اليوم ببعض النصائح التي تمكنك من استعادة قلب زوجك مرة أخرى. 1/ لا تسعي إلى تغييره عليكي أن تعلمي جيدا عزيزتي أن الرجل لا يتغير ، ولن تستطيعي فعل ذلك ، فلابد أن تتقبلي الشئ من البداية طالما وافقتي عليه كزوج، لأن أى محاوله لتغيره سوف تبعده عنك أكثر وتوسع الفجوة بينكم. 2/ لا تتجسسي عليه ابتعدي فورا عن التفتيش والبحث وراءه عن طريق التلصص على جواله، أو عبر مواقع السوشيال ميديا،لأنكِ سوف تشعرين بالندم أنكِ علمتِ بأشياء من الأفضل أن لا تعلمي عنها شئ. 3/ اتركي له مساحته الخاصة لا تبدي إنزعاجك دائما من خروجه مع أصدقائه ، ولا تحاولي معرفة الأمور أو الحديث الذي يتبادله مع والدته أو أخته فقد تكون شؤون خاصة بعائلتهم، فلا تتدخلي فيما لا يعنيكي. 4/ اهتمي بنفسك عندما تجدي زوجك لا يهتم بك أو يتجاهلك ، في تلك اللحظة اجعلى اهتمامك بنفسك أو خططك ، اهتمي بعملك اذا تكنتِ تعملين أو دراستك اذا كنتِ تدرسين، اهتمي بممارسة رياضة في المنزل، ضعي أقنعة لنضارة بشرتك وإشراقها ، من الممكن أن تذهبين مع صديقاتك للشوبنج أو حفلات موسم الرياض، من الممكن أيضا أن تتعلمي شئ جديد عن طريق أخذ كورس عبر الانترنت، اجعلي لك حياة خاصة بك، وسوف تجدينه يعود لك من جديد. 5/ لا تنتقضي والدته ابدا في أغلب الأحيان الرجل يختار المرأة التي تشبه والدته ، لذلك فكري بموضوعية وحددي أوجه التشابه بينك وبينها، حتى تستطيعين فهمها جيدا حتى تكسبي قلبها وقلبه سويا.