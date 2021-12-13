حملة طبية في جيبوتي ولقاحات للدول الإسلامية

الرياض – جيبوتي – واس

تواصل المملكة جهودها الإنسانية لعدد من الدول ، حيث وقع مركز الملك سلمان اتفاقيتين مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، وذلك لدعم الدول الإسلامية الأقل نمواً باللقاحات (كوفيد-19). ووقع الاتفاقيتين عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وعن تحالف (غافي) المديرة التنفيذية ماري أنجي ساراكا ياو.



وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبد الله بن صالح المعلم أنه إنفاذاً للأمر السامي الكريم بتخصيص مبلغ 5 ملايين و333 ألف دولار أمريكي لمنظمة التعاون الإسلامي لدعم الدول الإسلامية الأقل نمواً بلقاحات (كوفيد-19)، تم توقيع الاتفاقية الأولى التي سيتم بموجبها توزيع اللقاحات بالتساوي في 22 دولة إسلامية، مشيراً إلى أن المملكة ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين سبق أن تبرعت بما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي لدعم اتحاد كوفاكس، فيما بلغ إجمالي ما قدمته المملكة لمكافحة الجائحة عالمياً أكثر من 800 مليون دولار أمريكي.

من جهة ثانية اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لأمراض وجراحة القلب للأطفال في جمهورية جيبوتي ، وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 8 عمليات قسطرة قلب للأطفال، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وفي اليمن واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ، وضخ المركز أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع.