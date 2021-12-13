الرياضة انطلاق بطولة العرب لجمال الخيول العربية الأصيلة ضمن مهرجان “عِراب”

الرياض- البلاد

تنطلق بطولة “العرب لجمال الخيول العربية الأصيلة” في نسختها الثانية بتصنيفها الدولي ( C ) في الـ 23 من شهر ديسمبر القادم بمربط العرب بمحافظة ضرما، حيث تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 300 جواد، ويتنافس المشاركون فيها على جوائز مالية تقدر بأكثر من 700.000 ريال. وتأتي البطولة بتنظيم مشترك بين شركة وقت الأبطال للترفيه ومربط العرب، وبإشراف من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة على الإجراءات الفنية والتنظيمية والتحكيمية، وفقاً للأنظمة الدولية المعنية واعتماد الإيكاهو (ECAHO)، وذلك ضمن فعاليات مهرجان “عِراب” الذي ينطلق في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري بمدينة الرياض ويستمر لمدة شهرين . وتتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، كمزادات للخيول العربية، وعروض للخيل، وعروض للسيرك، وإيجاد منطقة مخصصة للأطفال، إضافةً لوجود جلسات خارجية ومنطقة مفتوحة للمطاعم .

وأوضح الرئيس التنفيذي لوقت الأبطال للترفيه بندر مقري أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات للبطولة التي تقام على مساحة 200 ألف متر مربع، مبيناً أن مهرجان ” عِراب” يُعد أحد أهم الأحداث في مجال الفروسية، حيث يحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات لرياضة الفروسية، تعزيزاً لمكانة سلالة الخيل العربية الأصيلة محلياً وإقليمياً ودولياً . يذكر أن الدورة السابقة من “بطولة العرب لجمال الخيول العربية الأصيلة” أقيمت في عام 2018، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 300 خيل عربية، فيما بلغ عدد الحضور أكثر من 25 ألف زائر.