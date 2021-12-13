اليمن يتوج بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين

الدمام- البلاد
توج المنتخب اليمني رسمياً بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين 2021 بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب السعودي بركلات الترجيح 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1. في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وقد تأهل منتخب اليمن إلى نهائي البطولة، عقب تغلبه أول أمس السبت على نظيره السوري بنتيجة (2-1).
فيما بلغ ناشئو الأخضر السعودي المباراة النهائية، بعد الفوز على الإمارات (3-0).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م