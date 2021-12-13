الرياضة اليمن يتوج بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين

الدمام- البلاد

توج المنتخب اليمني رسمياً بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين 2021 بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب السعودي بركلات الترجيح 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1. في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. وقد تأهل منتخب اليمن إلى نهائي البطولة، عقب تغلبه أول أمس السبت على نظيره السوري بنتيجة (2-1).

فيما بلغ ناشئو الأخضر السعودي المباراة النهائية، بعد الفوز على الإمارات (3-0).