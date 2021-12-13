“الفانيليا” ليست مجرد نكهة.. تساعد على إنقاص الوزن وتعزز المناعة!

تتمتع الفانيليا بخصائص مضادة للبكتيريا، حيث أنها تساعد في منع العدوى. حينما يتم تطبيق زيت الفانيليا العطري على الأجهزة الطبية، فإنه يثبط نمو خلايا بكتيريا معينة.
أيضاً أن بعض مكونات الفانيليا مثل الفانيلين، إيثيل فانيلين وحمض الفانيليك لها نشاط مضاد للجراثيم يقاوم أنواع بكتيريا قد التهابات شديدة ومهددة للحياة في بعض الأحيان عند الرضع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.
كما تساهم الفانيليا بشكل كبير في علاج الاكتئاب وتخفيف أعراضه،وتساعد أيضا على تحسين صحة الجهاز التنفسي إذ تحتوي هذه الخلاصة على مواد طبيعية قد تساعد على تخفيف حدة بعض مشكلات الجهاز التنفسي، مثل الكحة ونزلات البرد،كما أنها تسكن آلام الحلق.
كما أنها تساعد في إنقاص الوزن حيث يمكن استخدامها لبديل للسكر، كما أنها تكبح الشهية وتقلل من إحساس الرغبة في تناول الطعام، وتعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما تستخدم في بعض الأحيان لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل المغص والغثيان والتقيؤ وتشنجات المعدة.