الحارثي يبحث تطوير التعاون مع مدير أبو ظبي للإعلام ومستشار شبكة الاعلام العراقي

البلاد : متابعات

عقد محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية اليوم الأثنين في الرياض اجتماعاً مع الأستاذ عبد الرحمن بن عوض المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي للإعلام لمناقشة التعاون في تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، بالإضافة الى التعاون في تطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي، ضمن فعاليات الدورة الـ41 لاتحاد اذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.

إلى ذلك التقى الرئيس التنفيذي، بالدكتور محمد رشك كاظم مستشار رئيس شبكة الاعلام العراقي في سلطنة عمان الأستاذ محمد بن سعيد البلوشي لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات عدة أبرزها تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الاخباري، علاوة على تطوير العمل بين السعودية وعمان في المجال الهندسي والتدريب الإعلامي.