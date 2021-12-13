أمير الشرقية يتسلّم شهادة فوز الجبيل الصناعية بجائزة اليونسكو العالمية

الدمام : البلاد

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، شهادة فوز مدينة الجبيل الصناعية بجائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 2021، التي تمنح لأفضل الأعضاء الذين أظهروا تقدماً كبيراً في تعزيز فرص التعليم والتعلّم مدى الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين, مبيناً أن هذا الفوز دليل على التقدم الكبير الذي حققته مدينة الجبيل الصناعية، ليس في المجال الصناعي فحسب، بل على الأصعدة المختلفة، والتي تؤكّد حرص القيادة – أيدها الله – على تجويد حياة كل من يعيش على أرض المملكة وتقديم خدمات متكاملة في جميع المجالات.