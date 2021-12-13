أمير الجوف: لا عذر لأي مسؤول يقصر في خدمة المواطن

سكاكا : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بصالة الاستقبال الكبرى في منزل سموه بمدينة سكاكا، جموع المواطنين ومشايخ القبائل بالمنطقة، وأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

ورحب سموه بالجميع، وتناول في معرض حديثه مع الأهالي عددًا من الموضوعات التي تهم المنطقة، كما استمع إلى مقترحات ومرئيات المواطنين حول القضايا الخدمية والتنموية.

وأكد سمو أمير الجوف على بذل الجهود كافة وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات، مضيفاً أنه لا عذر لأي مسؤول يقصر في خدمة المواطن في ظل ما وفرته الدولة من دعم وإمكانات، وما تضمنته ميزانية الخير والنماء للعام المقبل من إنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها؛ لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق كافة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.