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أمير الجوف: لا عذر لأي مسؤول يقصر في خدمة المواطن

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      13 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

سكاكا : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بصالة الاستقبال الكبرى في منزل سموه بمدينة سكاكا، جموع المواطنين ومشايخ القبائل بالمنطقة، وأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

ورحب سموه بالجميع، وتناول في معرض حديثه مع الأهالي عددًا من الموضوعات التي تهم المنطقة، كما استمع إلى مقترحات ومرئيات المواطنين حول القضايا الخدمية والتنموية.

وأكد سمو أمير الجوف على بذل الجهود كافة وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات، مضيفاً أنه لا عذر لأي مسؤول يقصر في خدمة المواطن في ظل ما وفرته الدولة من دعم وإمكانات، وما تضمنته ميزانية الخير والنماء للعام المقبل من إنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها؛ لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق كافة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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