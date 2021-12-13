ألغام الحوثي أكبر خطر على المدنيين

عدن – البلاد

تستهدف مليشيا الحوثي الانقلابية المدنيين بمختلف الوسائل، من بينها زرع الألغام لحصد أرواح الأبرياء في مناطق سيطرتها، وهو ما انتقده بشدة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تواصل حصد أرواح اليمنيين بالألغام التي تقوم بزراعتها على نطاق واسع.

وقال المرصد أمس (الأحد)، إن الألغام في ‎اليمن لا تزال تحصد مزيداً من أرواح المدنيين، وتشكّل خطراً مميتاً على حياة الملايين منهم، نظراً لانتشارها على نطاق واسع في مناطق النزاع، مطالبا بتعزيز الجهود المحلية والدولية المبذولة لمكافحة الألغام في ‎اليمن وتحييد خطرها، مشيرا إلى آخر ضحايا الألغام الذين سقطوا أمس الأول في محافظة الجوف، إذ قتل وأصيب 10 مدنيين في حادثين منفصلين إثر انفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة اليتمة، بمحافظة الجوف، شمال اليمن. وأكد “المرصد اليمني للألغام” مقتل 5 مدنيين وإصابة 5 آخرين بانفجار ألغام حوثية في محافظة الجوف.

وقال المرصد إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون بانفجار لغم مضاد للعربات من مخلفات الحوثيين بمركبة مدنية في الطريق الرئيسي الرابط بين منطقة اليتمة بمحافظة الجوف ومحافظة مأرب، مشيرا إلى مقتل مدنيين اثنين نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة مدنية في الطريق الصحراوي بمنطقة اليتمة في مديرية خب والشعف.

من جهة ثانية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، منوها إلى أن هذه الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية للميليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي. وأضاف التحالف أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، موضحا أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين للميليشيات، وأوقعت 15 قتيلاً بين الحوثيين، بينما صدت قوات الجيش الوطني اليمني محاولات تقدم لميليشيا الحوثي جنوب منطقة العيرف وأطراف جبل البلق الشرقي في محافظة مأرب، وفق ما أفاد مصدر عسكري، مؤكدا أن معارك شرسة خاضتها قوات الجيش مع الميليشيات أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين، كما دمرت طائرات التحالف عددا من الآليات والأطقم العسكرية لتجمعات الحوثي على طول الجبهة الجنوبية والغربية لمأرب.

وكشفت مصادر عسكرية وإعلامية يمنية عن مصرع قيادي في تنظيم القاعدة بنيران الجيش الوطني، وهو يقاتل في صفوف ميليشيا الحوثي بجبهات مأرب. وأفادت المصادر أن القيادي في تنظيم القاعدة، حمزة محمد علي راوية، والذي منحه الحوثيون رتبة رائد، لقي مصرعه أثناء مشاركته مع ميليشيا الحوثي في المعارك المحتدمة جنوب محافظة مأرب. ويؤكد مقتل راوية اتهامات الحكومة الشرعية المتكررة لميليشيا الحوثي بالتحالف والتنسيق مع تنظيم القاعدة وداعش، امتدادا لعلاقة الطرفين بنظام خارجي، وكذلك الاعترافات التي أدلت بها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة بعد وقوعهم أسرى بيد الجيش اليمني.