47.9 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية

الرياض ـ البلاد

كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون والتي تجاوزت 90.7 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 47.9 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وذكر مركز الإحصاء –عبر تويتر، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,534,120) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,506,361) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,587) حالة.

وأشار مركز الإحصاء إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (90,709,716)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة حتى أمس الجمعة، بلغ (47935441) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

أكما أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة أمس تضمنت تسجيل 53 حالة مؤكدة وتعافي 71 حالة، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 550189 حالة، وبلغت حالات التعافي 539409 حالات، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة 27 حالة، كما وصل إجمالي الوفيات إلى 8852 حالة -رحمهم الله-.

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