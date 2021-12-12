1150 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (1150) مخالفة وذلك للفترة من 1 / 5 / 1443هـ وحتى 7 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(295) مخالفة ، ومنطقة الرياض بـ(293) مخالفة ، ومنطقة المدينة المنورة بـ(282) مخالفة ، تلتها المنطقة الشرقية بـ(101) مخالفة ، ثم حائل بـ(74) مخالفة ، ومنطقة الباحة بـ(41) مخالفة ، ومنطقة تبوك بـ(40) مخالفة ، ومنطقة الجوف بـ(11) مخالفة ، ومنطقة القصيم بـ(8) مخالفات ، ومنطقة نجران بـ(3) مخالفات ، ومنطقة عسير بـ(1) مخالفة ، ومنطقة جازان بـ(1) مخالفة ، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أية مخالفات .

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.