1.33 تريليون حجم الاستثمارات.. مليار ريال صادرات سعودية من القطاع السمكي

الرياض – البلاد

أكد علي الشيحي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، إن المملكة تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن صادراتها تجاوزت مليار ريال.

وأوضح أن استيراد الأسماك من قِبل المملكة انخفض بنسبة 40 % خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2019، مبينا أن البرنامج يعمل حالياً على إنشاء مفرخة أسماك تغطي 50 % من احتياج السوق المحلية.

وأضاف أن صناعة الثروة السمكية في المملكة تشهد تطورات متسارعة، حيث دخلت شركات كبرى مؤخراً للاستثمار في هذا القطاع منها شركة “نيوم “، مُفصحاً أن المنتجات السعودية السمكية وصلت إلى أكثر من 35 دولة، كان آخرها روسيا وسنغافورة، فيما بلغ حجم إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 19 ألف طن.

وطبقا لتقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، قفز حجم الإنتاج المحلي من الاستزراع المائي (السمكي) بنسبة 183% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ 85 ألف طن في 2019م، مقارنة بـ30 ألف طن في العام 2015م، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم خلال العام الماضي إلى 60 % مقارنة بنسبة اكتفاء بلغت 40 % في 2015.