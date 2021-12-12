الفن

وفاة الفنان المصري محمد عبدالحليم

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      12 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : متابعات

توفي الفنان المصري محمد عبد الحليم أمس السبت عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

وأعلن  الفنان المصري منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

يذكر أن محمد عبد الحليم، ممثل مصري تميز في أداء اﻷدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية، بدأ حياته الفنية في أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه “زهرة البنفسج” فى عام 1977. من أهمن أهم أعماله “دموع في عيون وقحة” ، “شيخ العرب همام”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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