المحليات

وزارة العدل تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      12 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة، عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، ضمن سعيها إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأكدت أن الخدمة تمكِّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى تمت على الصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، على أن تشمل في المرحلة الثانية الصكوك الصادرة من جميع المحاكم بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “التحقق من وثيقة حصر الورثة” من خلال الحالات الاجتماعية.

يذكر أن وزارة العدل أتاحت أكثر من 120 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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