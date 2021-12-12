نمو الرخص الصناعية وفرص العمل بالقطاع

جدة – البلاد

شهد القطاع الصناعي خلال الأشهر الماضية من العام الحالي نمو واضحا في إصدار الرخص الصناعية التي تعكس تزايد الاستثمار في مختلف مجالات القطاع، حيث أصدرت وزارة الصناعة والتعدين العام الجاري نحو 700 رخصة صناعية، و550 مصنع بدأ في الإنتاج، وتوفير 47 ألف فرصة وظيفية ، وخلال أكتوبر الماضي أصدرت 60 ترخيصا صناعيا جديدا بحجم استثمارات يزيد عن 1.5 مليار ريال، مسجلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تقدر بـ 0.18% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، فيما بدأ 90 مصنعا عمليات الإنتاج.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية أكتوبر 2021 وصل إلى قرابة 10216 مصنعا، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23%، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 تريليون ريال ، وأسهم القطاع في توظيف 3194 سعوديا بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8 %.

وطبقا لوزير الصناعة والتعدين بندر الخريف تتطلع المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق السبق وأن يكون القطاع الصناعي داعما للتنوع الاقتصادي، خاصة وأن الثورة الصناعية الرابعة تتيح فرصا كبيرة لدخول صناعات جديدة وخلق فرص وظيفية للمواطنين، وفرص استثمارية لمصانع بأحجام وقدرات مختلفة، لمساعدة القطاعات الإنتاجية لحل سلاسل الإمداد”.

وسجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 7.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، إذ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نمو الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 121.78 نقطة خلال شهر أكتوبر ، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنتاج في “نشاط التعدين واستغلال المحاجر” بنسبة 9 %، حيث زادت المملكة إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر 2020 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر الماضي. كما ارتفع إنتاج نشاط “الصناعات التحويلية” بنسبة 4%، ونشاط “إمدادات الكهرباء” بنسبة 5 %.