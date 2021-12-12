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نائب قائد القوات البحرية الملكية يستقبل نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      12 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية استقبل سعادة نائب قائد القوات البحرية اللـواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي معالي الفريق البحري فيصل رسول نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمقر قيادة القوات البحرية لحضور الاجتماع (التاسع) للجنة أركانات القوات البحرية السعودية الباكستانية.

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وعقب مراسم الاستقبال، اجتمع الجانبان لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وقد حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وضباط البحرية الباكستانية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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