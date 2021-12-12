نائب قائد القوات البحرية الملكية يستقبل نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية

البلاد : متابعات

نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية استقبل سعادة نائب قائد القوات البحرية اللـواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي معالي الفريق البحري فيصل رسول نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمقر قيادة القوات البحرية لحضور الاجتماع (التاسع) للجنة أركانات القوات البحرية السعودية الباكستانية.

وعقب مراسم الاستقبال، اجتمع الجانبان لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وقد حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وضباط البحرية الباكستانية.