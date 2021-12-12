مصادرة أكثر من 9 أطنان مواد غذائية فاسدة بمكة

مكة المكرمة : البلاد

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 6 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية في نطاقها الإشرافي، للتأكد من استيفاء للاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفرق الرقابية نفذت 756 جولة ميدانية وأسفرت عن إغلاق 6 منشآت التجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ضبط عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية، كما أسفرت الجولة عن مصادرة 7 مباسط عشوائية لإكسسوارات الجوالات، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جانبٍ آخر صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية 9 أطنان من الأسماك واللحوم الفاسدة والخضروات المشكلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أخشاب وأقمشة مستعملة، وذلك بعد حملة نظَّمتها البلدية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، تستهدف الباعة الجائلين في سوق الخالدية العشوائي وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وفي نفس السياق قامت الفِرق الرقابية في بلدية العتيبية الفرعية بتكثيف جولاتها على المنشآت الغذائية ورصد العديد من المخالفات من أبرزها مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وتدني مستوى النظافة, إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، حيث تم مصادرة 30 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت التي تستوجب الاغلاق، كما صادرت الفِرق الرقابية في البلدية 329 كيلوجراما من الخضروات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.