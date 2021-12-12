كأس الدوري السعودي الإلكتروني يحدد بطل رياضة R6S الإلكترونية

الرياض- البلاد
انتهت بالأمس مجريات نهائي كأس رياضة Rainbow Six Siege الإلكترونية ضمن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني، التي انتهت بتتويج The Ultimates بعد منافسة شديدة على اللقب مع نادي Osh-Tekk Warriors ليعلن نادي The Ultimates بطلا لعام 2021 لرياضة Rainbow Six Siege الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن نادي Osh-Tekk Warriors هو بطل النسخة الأولى والنسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني، ووصيفه نادي The Ultimates في كلا النسختين إلا أن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني أتى بثمار جهد نادي The Ultimates وحقق الكأس، وهذا الإنجاز لم يأت من فراغ، وإنما بجهد وتفان في العمل. وعبر مدير الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران: كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني هو نقطة الفصل لتحديد بطل العام في كل رياضة إلكترونية وفي R6S شهدنا الحماسة والحضور الجماهيري.