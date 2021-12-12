الرياضة

كأس الدوري السعودي الإلكتروني يحدد بطل رياضة R6S الإلكترونية

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      12 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
انتهت بالأمس مجريات نهائي كأس رياضة Rainbow Six Siege الإلكترونية ضمن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني، التي انتهت بتتويج The Ultimates بعد منافسة شديدة على اللقب مع نادي Osh-Tekk Warriors ليعلن نادي The Ultimates بطلا لعام 2021 لرياضة Rainbow Six Siege الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن نادي Osh-Tekk Warriors هو بطل النسخة الأولى والنسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني، ووصيفه نادي The Ultimates في كلا النسختين إلا أن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني أتى بثمار جهد نادي The Ultimates وحقق الكأس، وهذا الإنجاز لم يأت من فراغ، وإنما بجهد وتفان في العمل. وعبر مدير الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران: كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني هو نقطة الفصل لتحديد بطل العام في كل رياضة إلكترونية وفي R6S شهدنا الحماسة والحضور الجماهيري.

وأضاف: عملنا على تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين و الأندية والجمهور لخلق بيئة احترافية لهم تساعدهم في المنافسة مستقبلًا.

وكأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني وهو حدث يقام نهاية العام؛ حيث يجتمع فيه بطل النسخة الأولى وبطل النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني ووصيفهما لتحديد بطل العام لكل رياضة إلكترونية، وتقام خلاله خمس بطولات لخمس رياضات إلكترونية مختلفة وهي CS:GO و R6S و Call Of Duty و DOTA2 و Overwatch وقد أقيم منه ثلاث بطولات حتى الآن لـ Call Of Duty و CS:GO و R6S والاسبوع القادم تنطلق بطولة DOTA2.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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