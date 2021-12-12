فيديو: المغربي عبد الصمد الزلزولي يسجل أول هدف مع برشلونة

سجل النجم المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي (19 عامًا) أول أهدافه مع برشلونة الإسباني اليوم السبت في مرمى نادي أوساسونا.

ومنح هدف عبد الصمد الزلزولي ضد أوساسونا فريقه برشلونة التعادل 2-2 في نهاية المطاف، ليستقر في الترتيب الـ8 بجدول الليغا.

وتابع عبد الصمد الزلزولي توزيعة من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ليطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك أوساسونا في الدقيقة 49.

شاهد أول أهداف المغربي عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة الإسباني

لمن فاته 👇 عبد الصمد الزلزولي 🪄

فخر الصناعة المغربية 🇲🇦

يسجل اول اهدافه مع #برشلونة 😌 pic.twitter.com/ubRtL6OviX — Ahlam (@Eraaaaaaam) December 12, 2021

خليك من الهدف و شوف Sprint و Acceleration الي دار عبد الصمد 😍 اجتهد ..و نال !#برشلونة

pic.twitter.com/A3qFYoznb2 — 𝕊.𝔸𝕓𝕠𝕦𝕁𝕒𝕕 | الكوتش (@Coachtactics_) December 12, 2021