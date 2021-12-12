الرياضة

فيديو: المغربي عبد الصمد الزلزولي يسجل أول هدف مع برشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      12 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
هدف عبد الصمد الزلزولي

سجل النجم المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي (19 عامًا) أول أهدافه مع برشلونة الإسباني اليوم السبت في مرمى نادي أوساسونا.

 

ومنح هدف عبد الصمد الزلزولي ضد أوساسونا فريقه برشلونة التعادل 2-2 في نهاية المطاف، ليستقر في الترتيب الـ8 بجدول الليغا.

 

وتابع عبد الصمد الزلزولي توزيعة من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ليطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك أوساسونا في الدقيقة 49.

 

شاهد أول أهداف المغربي عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة الإسباني

 

m.abo.elwafa

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