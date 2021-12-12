الرياضة ديربي مشتعل بالرياض في قمة الجولة 11 من دوري السلة

الرياض- البلاد

تتجه أنظار وعشاق كرة السلة غداً الاثنين إلى لقاء الديربي الذي يجمع متصدري الدوري السعودي لكرة السلة؛ النصر والهلال برصيد (١٩) نقطة، وذلك عند الساعة ٦ مساءً على صالة وزارة الرياضة بالرياض، ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة. الفائز من الفريقين سيتصدر الدوري بعيدا عن فارق التسجيل.

وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة نظرا لتقارب المستوي الفني للفريقين. وفي بقية اللقاءات، يحل السلام ضيفا على الأنصار على صالة الأخير، وذلك عند الساعة ٥ مساءً. الأنصار في المركز السابع برصيد (١٥) نقطة، بينما السلام في المركز التاسع برصيد (١٤) نقطة.

ويلتقي ضباء وأحد في تبوك عند الساعة ٧ مساءً. يحتل الأول المركز الحادي عشر برصيد (١١) نقطة، بينما أحد في المركز الثالث برصيد (١٨) نقطة. ويستضيف أبها نظيره الاتحاد عند الساعة ٥ مساءً. يحتل أبها المركز الثاني عشر برصيد (١٠) نقاط بينما الاتحاد في المركز الرابع برصيد (١٧) نقطة. وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، يستضيف الوحدة النهضة عند الساعة ٤ مساءً. يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد (١٦) نقطة بينما الثاني بالمركز العاشر برصيد(١٥) نقطة.

ويستضيف الفتح نظيره الأهلي عند الساعة ٦ مساءً. يحتل الأول المركز السادس برصيد (١٥) نقطة، والثاني بالمركز الثامن برصيد (١٤) نقطة.