خلال شهر.. إغلاق 718 منشأة مخالفة في جدة

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي (29،321) زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية، وأغلقت خلالها (718) منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي بأن الأمانة تكثف جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، حيث تم سحب (1,189) من العينات لفحصها في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.

مضيفا بأن من أبرز المخالفات التي تم رصدها (3،464) مخالفات عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ويليها (3,117) عدم وجود رخصة أو رخصة منتهية، و(2,289) مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، و(1،967) من مخالفات أنظمة البيع.

وقدم البقمي شكره للمنشآت التي سجلت مستوى متقدم في الإمتثال، والتي انعكست على جودة خدماتها، كما قدم شكره للسكان على مساهمتهم الفعالة في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي والتي تعمل البلديات الفرعية على معالجتها.