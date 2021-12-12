«الغامدي»: استضافة المملكة لأعمال «إذاعات الدول العربية» يعزز التعاون المشترك

البلاد : متابعات

عبر خالد الغامدي نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن سعادته باستضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها الـ 41، مبديا ارتياحه لاستقبال الزملاء والأشقاء الإعلاميين في الرياض.

وتابع:”لا يخفى على الحميع أعمال الدورة في نسختها 41 انطلقت يوم الأربعاء الماضي باللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، واليوم نحن خلال اجتماعات المجلس التنفيذي تمهيداً لأعمال الجمعية العامة التي تنطلق الاثنين القادم برعاية معالي وزير الإعلام، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي”.

وأوضح الغامدي أن استضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية من المملكة العربية السعودية تأتي إيماناً منها بدورها الذي يجسد مكانتها في الوطن العربي في المجالين الإذاعي والتلفازي، بما يعزز التعاون المشترك العربي، عطفاً على أن المملكة عضو مؤسس في اتحاد إذاعات الدول العربية.

وفي ختام كلمته رفع الغامدي شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتسخير كافة الإمكانات لتطوير الإعلام.