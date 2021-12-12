الرياضة أمير الشرقية يشيد بإنجازات الرياضيين ذوي الهمم

الدمام- حمود الزهراني استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد العداءة الكفيفة ريم عجاج، بمناسبة مشاركتها في أول سباق رسمي لها. وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية الرياضة في حياة الإنسان وضرورة أن يمارس الجميع رياضات متنوعة لمجتمع صحي، لا سيما وأن الدولة تقدم جميع الإمكانات والتسهيلات لتحقيق ذلك.

كما أشاد سموه بتجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية والتغلب على الظروف والصعوبات التي تواجههم لتحقيق طموحاتهم. ورفعت العداءة ريم عجاج الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقبالها ودعمه اللا محدود للرياضين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص لرفع معنوياتهم وحثهم على تحقيق إنجازات رياضية تساهم في رفع علم المملكة عالياً في المحافل الدولية.