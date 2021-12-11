وزير الشؤون الإسلامية يقف على مشروع إعادة بناء الجامع الكبير بخميس مشيط

أبها : واس

وقف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على مشروع إعادة بناء الجامع الكبير بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، وذلك في إطار برنامج زيارته الحالية للمنطقة .

وشاهد معاليه عرضاً لمراحل تنفيذ المشروع الذي ينفذ على مدى 12 شهراً، ويضم جامعا كبيرا وملحقاته وسكنا للإمام والمؤذن على مساحة إجمالية تقدر بـ 2813 مترا مربعا، ويتسع الجامع لـ 1490 مصليا، وتقدر تكلفة بنائه بـ 13.320.214 ريالا، على نفقة الشيخ عبدالعزيز بن مشيط محافظ خميس مشيط سابقاً .

وأثنى معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ما شاهده من عمل متقن في التنفيذ وفق التصاميم الحديثة والطراز المعماري الإسلامي المعتمد، مقدماً الشكر لفاعل الخير على تبرعه بإعادة بناء الجامع .