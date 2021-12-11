طريقة عمل تشيز كيك الكرز

لمحبي الكرز وصفة مميزة لتحضير التشيز كيك مع الكرز
المقادير اللازمة
1/2 كوب كرز مع عصيرها
190 جرام جبنة كريمية
10 بسكويت أوريو (2 باكيت)
100 جرام زبدة
نصف كوب حليب
4 و ½ ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة
100 مل ماء
طريقة العمل
يطحن البسكويت مع الزبدة ويقلب
يضاف في قالب تشيز كيك ويضغط قليلا باليد ليتساوي
يضاف الجيلاتين في قليل من الماء ويترك دقيقتين
ثم يسخن علي النار دقيقة حتي يذوب
تخفق الجبنة والكرز والحليب والماء في الخلاط حتي نحصل علي خليط ناعم
يضاف له خليط الجيلاتين ويقلب
تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً
ثم تزين بالكرز او بحسب الرغبة وتقدم باردة