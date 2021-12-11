طريقة عمل تشيز كيك الكرز

لمحبي الكرز وصفة مميزة لتحضير التشيز كيك مع الكرز

المقادير اللازمة

1/2 كوب كرز مع عصيرها

190 جرام جبنة كريمية

10 بسكويت أوريو (2 باكيت)

100 جرام زبدة

نصف كوب حليب

4 و ½ ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة

100 مل ماء

طريقة العمل

يطحن البسكويت مع الزبدة ويقلب

يضاف في قالب تشيز كيك ويضغط قليلا باليد ليتساوي

يضاف الجيلاتين في قليل من الماء ويترك دقيقتين

ثم يسخن علي النار دقيقة حتي يذوب

تخفق الجبنة والكرز والحليب والماء في الخلاط حتي نحصل علي خليط ناعم

يضاف له خليط الجيلاتين ويقلب

تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً

ثم تزين بالكرز او بحسب الرغبة وتقدم باردة