طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة البيضاء والكرز

وصفة رائعة كريمية وغنية بنكهة الشوكولاتة البيضاء مع الكرز والبقان

المقادير اللازمة

كوب بقان محمص ومقسم

كوب ونصف من فتات البسكويت

ربع كوب سكر

ربع كوب سمن أو زبدة مذابة

3 عبوات جبن كريمي

علبة حليب مكثف محلى

عبوة شوكولاتة بيضاء مذابة

2 ملعقة صغيرة فانيليا مقسمة

4 بيضات

علبة حشوة كرز

كوب كريمة مخفوقة

طريقة العمل

يسخن الفرن مسبقًا إلى 300 درجة فهرنهايت

يحفظ 16 حبة من نصفي البقان للتزيين

يقطع البقان المتبقي ناعماً ويخلط مع فتات البسكويت والسكر والسمن

يضغط البسكويت بقوة على قاع الصينية

اخفقي جبنة الكريمة في وعاء كبير بالخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تصبح كريمية

يضاف الحليب المكثف المحلى تدريجياً مع الخفق حتى يمتزج جيداً

أضيفي الشوكولاتة وملعقة صغيرة من الفانيليا واخلطي جيدا

أضيفي بيضة واحدة في كل مرة واخلطيها على سرعة منخفضة بعد كل إضافة حتى تمتزج

يصب الخليط فوق البسكويت

اخبزيها لمدة ساعة أو حتى يكاد المنتصف ينضج

مرري سكين أو ملعقة حول حافة الصينية لتفكيك الكيك تبرد قبل إزالة إطار الصينية

تبرد لمدة 4 ساعات أو بين ليلة كاملة

إخلطي حشوة الكرز مع ملعقة صغيرة فانيليا متبقية

ثم ضيفي الخليط فوق كعكة الجبن

تزين التشيز كيك بالكريمة المخفوقة والبقان المتبقي

ثم تقدم باردة