شاهد: قطر تقسو على الإمارات 5-0 وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

أمطر منتخب قطر شباك منافسه الإماراتي بـ 5 أهداف مقابل لا شيء سهرة الجمعة ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وينتظر منتخب قطر الفائز من مباراة الجزائر والمغرب، لمواجهته في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل 15 ديسمبر في مباراة ملحمية.

جاءت أهداف قطر كلها في الشوط الأول من المبارات، وافتتح علي سالمين مدافع الإمارات بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6، ثم أضاف المعز علي وخوخي بوعلام الهدفين الثاني والثالث من ركلتي جزاء بالدقيقتين 28 و36.

وفي الدقيقة 44 سجّل لاعب الوسط عبد العزيز حاتم الهدف الرابع من تصويبة قوية، وبعدها بـ4 دقائق فقط أكمل المعز علي خماسية قطر بهدف إثر تمريرة حاسمة من أكرم عفيف الذي صنع 3 أهداف بمفرده من الخمسة.

أهداف قطر والإمارات 5-0 في ربع نهائي كأس العرب