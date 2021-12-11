الفن بعد حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها ..خبراء نفسيون يوضحون السبب!

فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها في حفلها الغنائي الأول في مدينة أبو ظبي بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب ، حيث قامت بحلق شعر رأسها بالكامل، وتحدثت إلي جمهورها خلال الحفل إذ قالت “أتمنى أنكم تقبلوني بشكلي دا، بس أنتم عارفين أني كدة فوقت”. وعن تفسير الطب النفسي لهذا الفعل فقد أوضحت المعالجة النفسية الأمريكية لورا بيرمان أن الانفصال عن الحبيب أو الشريك بالتأكيد يسبب الحزن والشعور بالانعزال بعد مرور أيام على ترك الحبيب، تقرر بعض النساء قص شعرهن، وهذا يعد تصرفا غريبا في ظل الحالة النفسية السيئة التي تعيش فيها، وقد يعود السبب في ذلك ، الشعور النفسي المتضارب داخل الوعي ، وقد يعتبر تصرفا طبيعيا ناتجا عن الشعور بالحزن والضياع والضيق، لأنها تحاول من خلاله الشعور بتغيير يجدد حياتها. فيما يوضح خبراء آخرين أن هذا التصرف يبدو غير متزن ، ويحتاج إلى معالجة نفسية وجلسات للمريض لأن هناك أشخاص لا يستطيعون تخطي الأزمات أحيانا. ويرى أيضا بعض الخبراء أن هناك بعض النساء يلجأن إلى التخلص من الوزن الزائد للحصول على مظهر جديد ومتألق، وهناك من يقررن تغيير استايل الملابس لاستعادة الثقة بالنفس وإعادة الشعور بجمال المظهر.