4 أندية فقط بإمكانها التعاقد مع إيرلينغ هالاند

قال مينو رايولا وكيل أعمال مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، اليوم الجمعة إن 4 أندية فقط بإمكانها التعاقد مع موكله.

وفي حديث إلى قناة “سبورت” الألمانية، أوضح رايولا: “فقط مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة بإمكانهم التعاقد مع هالاند”.

وتسعى أندية أوروبا الكبرى إلى التعاقد مع إيرلينغ هالاند باعتباره نجمًا عالميًا قادم بقوة، بعد أن تألق مع بوروسيا دورتموند بتسجيله 74 خلال 72 مباراة منذ التحاقه بالنادي الألماني شتاء عام 2020 قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي عبر كسر البند الجزائي البالغ 20 مليون يورو.

النجم الدولي النرويجي البالغ من العمر 21 عامًا تمكّن من تسجيل 17 هدفًا في الموسم الحالي من 12 مباراة فقط، كما صنع 4 أهداف.