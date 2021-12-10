3 لاعبين يسعى باريس للتخلص منهم في الشتاء

يهدف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، إلى التخلص من 3 لاعبين في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

بحسب يومية “ليكيب” الفرنسية، فإن ليوناردو حدد 3 أسماء لبيعهم في انتقالات الشتاء وهم ماورو إيكاردي وعبدو ديالو ورافينينا ألكانتارا.

ومنح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الضوء الأخضر للمدير الرياضي ليوناردو بالتصرف وبيع اللاعبين غير المرغوب فيهم في الشتاء.

وأسقط المدرب بوتشيتينو اللاعبين الثلاثة من حساباته، ويستعد لدخول سوق الشتاء المقبل بغرض بيعهم والتعاقد مع صفقات جديد تعوضهم.

يحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة بعد انقضاء 17 جولة، مبتعدًا بفارق كبير عن الوصيف ستاد رين (31 نقطة).