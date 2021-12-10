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ولي العهد يغادر البحرين

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      10 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة البحرينية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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