البلاد : واس
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.
#عاجل #ولي_العهد يغادر #البحرين وفي مقدمة مودعيه ملك البحرين.https://t.co/3ZZKJ2EkkT pic.twitter.com/3J6KUDMHgw
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 10, 2021
وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
كما كان في وداع سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة البحرينية.