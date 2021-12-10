ضوئيات تسلط الضوء على تطورات البنى التحتية للشبكات

البلاد : متابعات

شاركت شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، في مؤتمر قمّة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسخته الخامسة عشرة، الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي، وتناول توجهات القطاع ودور الذكاء الاصطناعي والسحابة في مختلف القطاعات، وتهديدات الأمن السيبراني، وتنظيم الاتصالات وغيرها من القضايا.

وسلط الدكتور أحمد سندي، الرئيس التنفيذ للشركة، في كلمة له، الضوء على الإنجازات التي حققتها «ضوئيات» في نشر شبكة النطاق العريض، والتطورات التي شهدتها البنى التحتية للشبكات في المملكة.

وقال: «إن الإنجازات الهائلة التي حققتها شركة ضوئيات وفريقها الفني والتجاري، في نشر خدمات النطاق العريض في المملكة تحت مظلة مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمدعاة فخر وإشادة، حيث تم توصيل أكثر من 650 ألف منزل في 25 مدينة من مدن المملكة، في وقت قياسي بهذه الشبكات».

وقد تسلم الدكتور أحمد سندي جائزة «أسرع انتشار لشبكة النطاق العريض» نظير إنجازات «ضـوئيات» وجهودها في هذا المجال، خلال حفل جوائز التميز السنوي الذي جرى تنظيمه لتكريم العلامات التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأعرب عن سعادته بفوز الشركة بهذه الجائزة المرموقة.

وشهد المؤتمر، الذي ركز على كل ما يتعلق بالشبكات الذكية، مشاركة نخبة من رواد قطاع الاتصالات من جميع أنحاء العالم ممن تواجد داخل المؤتمر أو انضم افتراضياً إلى حلقات نقاش تناولت توجهات القطاع مثل تحقيق الأرباح من الجيل الخامس، ورقمنة قطاع الجملة، والبنية التحتية للشبكة، ودور الذكاء الاصطناعي والسحابة في مختلف القطاعات، والاتصال من الكابلات البحرية، والتقنيات الناشئة، وتهديدات الأمن السيبراني، وتنظيم الاتصالات وغيرها من القضايا.

وضمت قائمة المشاركين شركات رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعالم الرقمي، كشركات الاتصالات ومزودي الخدمات السحابية وشركات الأمن السيبراني والمزودين وموفري البنية التحتية والاستشاريين ومبتكري المدن الذكية.

الجدير بالذكر أن شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، تملك منظومة ألياف ضوئية واسعة الانتشار وتغطي أكثر من 100,000 كلم من الألياف الضوئية على مستوى المملكة. وتوفر هذه المنظومة خدمات اتصالات متكاملة تسهم في تحسين جودة وسرعة الإنترنت، بما يحقق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى نشر النطاق العريض وإيصال الألياف الضوئية إلى المنازل.