الزبادي .. فوائد لمرضى ضغط الدم تسمع عنها لأول مرة

الزبادي له فوائده المعروفة لكن هناك من لا يعرف بعضها، فهو من الوجبات الغنية بالعناصر والمركبات التي تساعد الجسم على النمو وتمده بالكالسيوم والفيتامينات.

وبالإضافة إلى هذه الفوائد هي أيضًا تمثل أهمية كبيرة لمرضى الضغط كما أنها تساعد على تسهيل عملية الهضم.

خفض مستوى ضغط الدم

نشرت مجلة International Dairy Journal دراسة قد أجراها علماء من جامعة ولاية مين الأمريكية بالإشتراك مع علماء من جامعة جنوب أستراليا.

الدراسة هدفت إلى معرفة العلاقة بين تناول الزبادي بشكل يومي وبين مستوى الضغط في الدم.

واعتمد الباحثون القائمون بدراسة Maine-Syracuse Longitudinal Study المخصصة لأمراض الأوعية الدموية والقلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والتي أُجريت في سيراكيوز عام 1974.

على بيانات 915 متطوعًا من البالغين، وتوصلت في النهاية إلى أن تناول الزبادي يوميًا يمثل أهمية كبيرة لمرضى الضغط.

إذ يساهم في خفض مستوى الضغط لديهم، بحسب إكسترا نيوز.

تقليل مؤشر الضغط بنحو 7 نقاط

لاحظ علماء الدراسة الفرق في مؤشرات الحالة الصحية للمشاركين في الدراسة.

واكتشفوا أن تناول الزبادي يوميًا من شأنه أن يُحدث تحسنًا ملحوظًا لدى من يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

كذلك أنه يُخفِض مؤشر الضغط لديهم بنسبة تُقدر بنحو 7 نقاط مقارنة بغيرهم.

وبحسب حديث استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، في تقرير موقع “ألوان”، فإن الزبادي من الوجبات المهمة التي يجب أن يحرص الناس على تناولها باستمرار.

إذ أنها تساعد على تحسين وضع البكتيريا النافعة في المعدة وتسهل عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

كذكل فإن البكتيريا النافعة في المعدة من شأنها قتل البكتيريا الضارة ومساعدة الجسم على التخلص منها ومن الميكروبات والترسبات الضارة.