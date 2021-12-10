الرياضة

إصابة ممفيس ديباي وغيابه عن برشلونة فترة طويلة

محمد ابو الوفاaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      10 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
إصابة ممفيس ديباي لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس أن لاعبه ممفيس ديباي قد تعرض إلى إصابة خطيرة بعد مشاركته في مباراة بايرن ميونيخ الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها النادي الكاتالوني 3-0 وودع على إثرها البطولة باتجاه الدوري الأوروبي.

 

وبحسب ما نشرته “آس” فإن الهولندي لوك دي يونغ سيكون المهاجم الوحيد المتاح في قائمة فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة.

 

ويعاني برشلونة على مستوى إصابات مهاجميه بابتعاد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والدنماركي مارتن برايثوايت لمدة غير معلومة.

 

وذكرت وسائل إعلام مقرّبة من دوائر برشلونة أن إصابة ممفيس ديباي (27 عامًا) ستغيّبه عن المشاركة لمدة شهر على أقل تقدير.

 

ويعاني ممفيس ديباي من إجهاد في أوتار الركبة بعد أن شارك في كل الدقائق الممكنة هذا الموسم مع برشلونة والمنتخب الهولندي.

 

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