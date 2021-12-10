إصابة ممفيس ديباي وغيابه عن برشلونة فترة طويلة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس أن لاعبه ممفيس ديباي قد تعرض إلى إصابة خطيرة بعد مشاركته في مباراة بايرن ميونيخ الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها النادي الكاتالوني 3-0 وودع على إثرها البطولة باتجاه الدوري الأوروبي.

وبحسب ما نشرته “آس” فإن الهولندي لوك دي يونغ سيكون المهاجم الوحيد المتاح في قائمة فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويعاني برشلونة على مستوى إصابات مهاجميه بابتعاد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والدنماركي مارتن برايثوايت لمدة غير معلومة.

وذكرت وسائل إعلام مقرّبة من دوائر برشلونة أن إصابة ممفيس ديباي (27 عامًا) ستغيّبه عن المشاركة لمدة شهر على أقل تقدير.

ويعاني ممفيس ديباي من إجهاد في أوتار الركبة بعد أن شارك في كل الدقائق الممكنة هذا الموسم مع برشلونة والمنتخب الهولندي.