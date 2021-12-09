ليبيا.. مطالبة بتدخل أممي لتصحيح المسار

طرابلس – البلاد

بعد اقتحام محتجون، لمبنى المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، للتعبير عن رفضهم للعملية الانتخابية الجارية والمطالبة بتأجيلها إلى حين إجراء استفتاء على الدستور، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلق الاتحاد إزاء الوضع خارج مقر مفوضية اللاجئين في طرابلس، مطالبا السلطات بضمان الأمن وحماية الأرواح والمنشآت، بينما طالب أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي الأمم المتحدة والدول الراعية لمؤتمر برلين، بالتدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي تسير في اتجاه عودة الانقسام والتفكك إلى البلاد، وإنقاذ خارطة الطريق التي توشك على الانهيار.

وأكد 17 عضواً بملتقى الحوار السياسي في بيان موجه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العملية السياسية الجارية تتضارب مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مشيرين إلى أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، قد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة.

وتحدث الأعضاء عن وجود محاولات لعرقلة الانتخابات وإفسادها، ومساعي لخطفها وهدم أساسها، داعين إلى ضرورة وقف العبث بها فوراً للمحافظة على المسار السياسي وأهداف المرحلة التمهيدية، معتبرين أن قيام الانتخابات بهذا الشكل وانعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات، سيترتب عليه نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته.

واتهم أعضاء الملتقى المجلس الرئاسي بالتقاعس في أداء مهامه حسب خارطة الطريق والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية، والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية، كما وجهوا انتقاداً إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتجاوزه لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بمهام الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية، وتجاوزه كذلك للتعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة.

ودعا الموقعون على البيان إلى الإسراع في تغيير طاقم البعثة، بسبب ارتباط بعض أفراده بأطراف الصراع بشكل مباشر، مطالبين باستئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته، للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها.

من جهته، أعلن متحدث باسم مجلس النواب الليبي، عن تشكيل لجنة من المجلس للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات “للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية”. وقال المجلس في بيان، إن اللجنة المشكّلة تضم عضواً عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضواً عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي بالإضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

وأضاف: “مهمة هذه اللجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة”.