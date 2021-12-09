في رالي حائل.. برزيغونسكي الأسرع في المرحلة الخاصة والعطية يقترب من إحراز اللقب

حائل – خالد الحامد – هاني البشر

تمكَّن السائق البولندي ياكوب “كوبا” برزيغونسكي من التفوق على السائق القطري ناصر بن صالح العطية في المرحلة الخاصة الثانية من رالي حائل الدولي، الجولة السادسة (الأخيرة) من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا كروس كانتري”. حيث أنهى “كوبا” المرحلة متقدمًا بدقيقة وتسع ثواني على ناصر، علمًا بأن مرحلة اليوم امتدت لمسافة 314 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، إذ انطلقت المرحلة صباح اليوم الخميس.

وأحرز ناصر نُقطةً إضافية نظير تسجيله ثاني أسرع توقيت، إلى جانب نُقطة ونصف يوم أمس (الأربعاء) حيث كان الأسرع، ما جعله يقترب أكثر فأكثر نحو الفوز بلقب الموسم، علمًا بأنه مُنافسه على اللقب زميله الأرجنتيني لوسيو ألفاريز. إلى ذلك، حافظ ناصر على صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، إذ يبتعد 7:11 دقائق عن أقرب مُنافسيه، في حين يحتل ألفاريز المركز السادس، مُتأخرًا بـ 24:24 دقيقة عن ناصر.

قال ناصر: “سعيدٌ للغاية، كانت مرحلةً جيدة وسجلنا نقاطًا جيدةً أمس واليوم. هذا جيد من أجل الفوز بلقب كأس العالم لراليات كروس كانتري، افتتحنا المسار طوال المرحلة، ولم تكن بالمهمة السهلة. خسرنا دقيقةً واحدة فقط، سننطلق غدًا خلف كوبا”.

نتيجة كوبا، الذي يُساعده الملّاح الألماني غوتشالك، مكنته من تقليص الفارق للمركز الثاني، حيث يتأخر بثلاث ثواني فقط عن السائق الروسي دِنيس كروتوف في الترتيب العام، حيث قدّم كلاهما تأديةً جيدةً في صحراء النفود الكبير، علمًا بأن كلاهما يسوق سيارة ميني “جون كووبر ووركس باغي” من تحضير فريق “أكس رايد الألماني”.

ونجح السائق الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني باغي) بإنهاء مرحلة اليوم رابعًا، تبعه السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة “بي أم دبليو – أكس 5”.

إلى ذلك، اتخذ السائق السعودي يزيد الراجحي قرارًا بالانسحاب مساء أمس (الأربعاء)، حيث استغرق الفريق وقتًا طويلًا لإصلاح علبة التروس في سيارته تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”، ما كلفه خسارة فرصة المُنافسة على لقب الرالي.



وواصل السائق التشيكي مارتن بروكوب اختبار سيارته الجديد فورد “رابتور كروس كانتري” بمواصفات “تي 1+” الجديدة لموسم 2022، وسجل السائقان الفِرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني أوقاتًا جيدةً خلال اختبارهما سيارة تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” بمواصفات “تي 1+”.

وتمكن ثلاثة سائقين من فئة “تي 4” للمركبات الصحراوية الخفيفة من الدخول ضمن قائمة العشرة الأوائل في الترتيب العام المؤقت للرالي، يحتل السائق البولندي ميشال غوتشال المركز السابع، والأول في فئة “تي 4″، يليه شقيقه ماريك ثانيًا والسائق الأُوكراني إيفغين كوفاليفيتش ثالثًا، علمًا بأن فريق “ساوث للسباقات” يُشرف على تحضير غالبية مركبات هذه الفئة من نوع “كان-آم”. خسرت السائقة الأُسترالية مولي تايلور عدة دقائق، وتراجعت للمركز الرابع في فئة “تي 4″، في حين يحتل السائق البريطاني توماس بيل، المُقيم في دبي، المركز الخامس.

السيف يواصل صدارة فئة “تي 3”

عزَّزَ السائق السعودي صالح السيف صدراته في فئة “تي 3” للمركبات الصحراوية النموذجية، إذ سجَّل أسرع توقيت في فئته، تبِعته مُواطنته دانيا عقيل في المركز بفارق 35:17 دقيقة عن صالح، وتمكنت السائق السعودية مشاعل العُبيدان من التقدم على نظيرتها الألمانية أنيت فيشر، واضطر السائق الأوزبكي أنوار إرغاشيف للانسحاب مساء الأربعاء، حيث عانى من آلام جسدية قبل 500 متر من بداية المرحلة الخاصة الأولى، وبالغرم من أنه أنهاها، لكن كشفت الفحوصات الطبية بأنه يُعاني من كسرٍ في ذراعه.

الغفيلي أولًا في فئة الدرّاجات النارية..

بالانتقال لفئة الدرّاجات النارية العادية، سجَّل الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي أسرع توقيت في مرحلة اليوم، مُتقدمًا بفارق 3:22 دقائق على الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم، وهكذا تقدم عُثمان لصدارة الترتيب العام المؤقت لهذه الفئة. وأنهى الدرّاج الإيطالي ماورو تورِّيني المرحلة ثالثًا، ليصعد للمركز الخامس في الترتيب العام المُؤقت خلف الدرّاجين السعوديين عبد الحليم المُغيرة وأحمد الجابر.

الخليفي يتصدر فئة “كوادز”..

حافظ الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي على صدارة الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، حيث سجَّل أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية، تبِعَه مُواطناه هيثم التويجري وهاني النومسي في المركزين الثاني والثالث على التوالي، لكن هذه النتائج غير رسمية؛ إذ ينظر الحُكام في عدد من المُلاحظات التي قد يترتَّب عليها عُقوبات زمنية على الدرّاجين.

الموري الأسرع في الرالي الوطني

سجَّل السائق السعودي سعيد الموري أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني، حيث يُشارك في مركبة كان – آم الخفيفة، وتبِعهُ مواطنه مشنا الشمري بفارق تسع ثوان فقط، ليحتفظ بصدارة الفئة. وأنهت السائقة الفِرنسية المُقيمة في الإمارات عاليَّة كولوتش المرحلة ثالثًا في مركبة كان-آم من تحضير”فريق باغيرا”.

سوغاوارا الأسرع فئة الشاحنات

وتمكَّن السائق الياباني تيروهيتو سوغاوارا من تسجيل أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، متفوقًا على السائق الفِرنسي تيو كالفيه في شاحنة تاترا، لكن كالفيه لا يزال في صدارة الفئة، علمًا بأن يحظى بمساعدة التشيكيان الملّاح يوسف كاليفنا والميكانيكي توماس سيكولا.

إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ (الجُمعة)، 10 ديسمبر، المرحلة الخاصة الثالثة، وطولها 249 كيلومترًا، تبدأ بمرحلة وصل طولها 229 كيلومترًا من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث يوجد ثلاث نقاط مراقبة داخلها، الأولى على بُعد 77 كيلومترًا داخل المرحلة، والثانية على بُعد 172 كيلومترًا، والثالثة على بُعد 232 كيلومترًا. يتبعها مرحلة وصل قصيرة طولها 47 كيلومترًا باتجاه مُخيَّم المبيت.

الترتيب العام المؤقت – فئة السيارات (بعد المرحلة الخاصة الثانية):

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس غازوو” – 7:04:18 ساعات

02- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قُسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي” – 7:11:29 ساعات

03- ياكوب “كوبا” برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي” – 7:11:32 ساعات

04- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ بِرناردو غراو (الأرجنتين) – ميني “جون كووبر ووركس باغي” – 7:23:35 ساعات

05- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ أوليغ أوبِرينكو (لاتفيا) – “بي أم دبليو” “أكس 5” – 7:24:06 ساعات

06- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” – 7:28:46 ساعات

07- ميشال غوتشال (بولندا)/ شيمون غوسبودارشيك (بولندا) – كان – أم “مافِريك” (تي 4) – 7:38:35 ساعات

08- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافييتش (بولندا) – كان – أم “مافِريك” (تي 4) – 7:48:54 ساعات

09- إيفغين كوفاليفيتش (أُوكرانيا)/ دميترو تسيرو (روسيا) – كان – أم “مافِريك” (تي 4) – 7:49:59

10- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 7:53:56 ساعات

الترتيب العام المؤقت – فئة السيارات “تي 1+” (بعد المرحلة الخاصة الثانية):

01- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) – فورد “رابتور كروس كانتري” – 7:48:46 ساعات

02- خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/ أليخاندرو ياكوبيني (الأرجنتين) – تويوتا “هايلوكس أوفردايف تي 1+” 8:30:09 ساعات

03- رونان شابو (فِرنسا)/ جيل بيلُّو (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس أوفردايف تي 1+”

الترتيب العام المؤقت – فئة الدرّاجات النارية (بعد المرحلة الخاصة الثانية):

01- عُثمان الغفيلي (الإمارات)​​هوندا “سي آر أف 450” ​​​6:05:49 ساعات

02- مشعل الغُنيم (السعودية)​​هاسكفارنا “أف آر 450 رالي”​​6:19:36 ساعات

03- عبد الحليم المُغيرة (السعودية)​​”كاي تي أم” “إي أكس سي 450″​​6:26:59 ساعات

04- أحمد الجابر (السعودية)​​”كاي تي أم” “500 إي أكس سي – أف”​ 6:28:09 ساعات

05- ماورو تورِّيني (إيطاليا)​​​”كاي تي أم” “إي أكس سي – أف 500″​ 6:29:16 ساعات

الترتيب العام المؤقت – فئة كوادز (بعد المرحلة الخاصة الثانية):

01- عبد المجيد الخُليفي (السعودية)​​ياماها “رابتور 700″​6:20:07 ساعات

02- هيثم التويجري (السعودية)​​ياماها “واي أف زد 450″​7:16:01 ساعات

03- هاني النومسي (السعودية)​​ياماها “رابتور 700″​8:27:11 ساعات

04- عبد العزيز الشيبان (السعودية)​​ياماها “واي أف زد 450″​14:00:00 ساعة

05- عبد العزيز العطاوي (السعودسة)​ياماها “واي أف زد 450″​14:06:09 ساعة

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الترتيب العام المؤقت – فئة الشاحنات (بعد المرحلة الخاصة الثانية):

01- تيو كالفيه (فِرنسا)/ يوسف كالينا (تشيكيا)/ توماس سيكولا (تشيكيا)​​تاترا ​​9:50:35 ساعات

02- تيروهيور سوغاوارا (اليابان)/ هيروكازو سوميميا (اليابان)/ يوجي موشيزوكي (اليابان) هينو “600″ ​10:48:02 ساعات

03- إيراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ طارق الرمّاح (السعودية)​مرسيسدس “يونيموغ”.